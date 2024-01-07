Патриарх Кирилл призвал прощать тех, кто покинул РФ и осознал ошибку

Он дал рождественское интервью. «Если люди, покинувшие Россию, даже выступавшие где-то и говорившие что-то против, вернулись с пониманием того, что совершили ошибку, то Родина не может их отвергнуть», — заявил патриарх.

По его словам, покинуть страну могли вполне достойные граждане. Патриарх считает, что многие из россиян сначала испугались трудностей, но потом осознали ошибку и раскаялись, поэтому страна должна принять и простить тех, кто возвращается в родной дом.

Ранее патриарх Кирилл заявил об изменении облика российских городов из-за мигрантов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

