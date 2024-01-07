Патриарх Кирилл призвал прощать тех, кто покинул РФ и осознал ошибку
Россия, согласно христианским принципам милосердия, не должна отворачиваться от людей, которые покинули страну, однако осознали свою ошибку, сообщил в эфире телеканала «Россия 1» патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Он дал рождественское интервью. «Если люди, покинувшие Россию, даже выступавшие где-то и говорившие что-то против, вернулись с пониманием того, что совершили ошибку, то Родина не может их отвергнуть», — заявил патриарх.
По его словам, покинуть страну могли вполне достойные граждане. Патриарх считает, что многие из россиян сначала испугались трудностей, но потом осознали ошибку и раскаялись, поэтому страна должна принять и простить тех, кто возвращается в родной дом.
Ранее патриарх Кирилл заявил об изменении облика российских городов из-за мигрантов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru