Патриарх Кирилл призвал принять экстраординарные меры в демографии

По его мнению, при отсутствии таких мер Россия при следующих поколениях перестанет быть великой державой. Это может привести к исчезновению единой страны, заявил патриарх на Епархиальном собрании духовенства Москвы.

Кирилл выразил надежду, что предстоящий Год семьи позволит изменить ситуацию в демографии к лучшему.

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил ввести в России налог на бездетность, существовавший в СССР. Парламентарий полагает, что это способ решения проблемы низкой рождаемости, передает «Радиточка НСН».

