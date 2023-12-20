Патриарх Кирилл призвал принять экстраординарные меры в демографии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал к экстраординарным и действенным мерам в сфере демографии. Выступление предстоятеля Русской православной церкви опубликовала его пресс-служба.

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По его мнению, при отсутствии таких мер Россия при следующих поколениях перестанет быть великой державой. Это может привести к исчезновению единой страны, заявил патриарх на Епархиальном собрании духовенства Москвы.

Кирилл выразил надежду, что предстоящий Год семьи позволит изменить ситуацию в демографии к лучшему.

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил ввести в России налог на бездетность, существовавший в СССР. Парламентарий полагает, что это способ решения проблемы низкой рождаемости, передает «Радиточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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