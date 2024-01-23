Патриарх Кирилл призвал изучить возможность досрочно отпускать на пенсию многодетных, пишет ТАСС.

Он отметил, что в таком случае можно издать соответствующий закон, который будет направлен на дополнительную поддержку многодетных семей.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о мерах социальной поддержки многодетных семей, который устанавливает состав таких семей. Документ опубликован на портале правовой информации.