Патриарх Кирилл призвал изучить возможность досрочно отпускать на пенсию многодетных

Патриарх Кирилл призвал изучить возможность досрочно отпускать на пенсию многодетных, пишет ТАСС.

Он отметил, что в таком случае можно издать соответствующий закон, который будет направлен на дополнительную поддержку многодетных семей.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о мерах социальной поддержки многодетных семей, который устанавливает состав таких семей. Документ опубликован на портале правовой информации.

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«Установить, что многодетной семьей ... является семья, имеющая трех и более детей, статус которой устанавливается бессрочно», , — говорится в указе.

Соцподдержку им предоставляют до достижения старшим ребенком совершеннолетия либо возраста 23 лет, если он обучается очно в образовательной организации, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:ПенсииМногодетные СемьиПатриарх Кирилл

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