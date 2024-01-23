Патриарх Кирилл призвал изучить возможность досрочно отпускать на пенсию многодетных
Патриарх Кирилл призвал изучить возможность досрочно отпускать на пенсию многодетных, пишет ТАСС.
Он отметил, что в таком случае можно издать соответствующий закон, который будет направлен на дополнительную поддержку многодетных семей.
Ранее президент Владимир Путин подписал указ о мерах социальной поддержки многодетных семей, который устанавливает состав таких семей. Документ опубликован на портале правовой информации.
«Установить, что многодетной семьей ... является семья, имеющая трех и более детей, статус которой устанавливается бессрочно», , — говорится в указе.
Соцподдержку им предоставляют до достижения старшим ребенком совершеннолетия либо возраста 23 лет, если он обучается очно в образовательной организации, передает «Радиоточка НСН».
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