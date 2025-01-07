Патриарх Кирилл призвал не гадать на Рождество
Гадание является проявлением дьявольских сил. Такое заявление в интервью телеканалу «Россия 1» сделал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
По его словам, некоторые считают ворожбу и гадание национальным фольклором, однако за ними скрывается «обращение к темной силе».
«Дьявола человек призывает, чтобы дьявол помог. Да он так поможет, что потом мало не покажется... Я бы очень не рекомендовал», - указал глава РПЦ.
Он добавил, что гадание - это «очень опасная игра», которое может закончиться личной трагедией.
Ранее в Российской академии наук (РАН) заявили, что предсказания будущего по картам таро — это лженаука, а тарологи — мошенники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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