Патриарх Кирилл призвал не гадать на Рождество

По его словам, некоторые считают ворожбу и гадание национальным фольклором, однако за ними скрывается «обращение к темной силе».

«Дьявола человек призывает, чтобы дьявол помог. Да он так поможет, что потом мало не покажется... Я бы очень не рекомендовал», - указал глава РПЦ.

Он добавил, что гадание - это «очень опасная игра», которое может закончиться личной трагедией.

Ранее в Российской академии наук (РАН) заявили, что предсказания будущего по картам таро — это лженаука, а тарологи — мошенники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

