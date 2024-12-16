Сийярто: Венгрия добилась исключения патриарха Кирилла из 15-го пакета санкций
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл был исключён из 15-го пакета антироссийских санкций Евросоюза по требованию Будапешта. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
По его словам, венгерская сторона пригрозила наложить вето на очередной пакет санкций против России, если в списке останется глава РПЦ.
Министр добавил, что аналогичным образом из 15-го пакета санкций Евросоюза исключили «постпреда России при ООН, Олимпийский комитет России и два российских футбольных клуба первого звена».
Ранее Совет ЕС заявил о новых антироссийских санкциях, которые ввели, в том числе, против журналистки и гендиректора холдинга «Газпром‑Медиа» Тины Канделаки, политолога и директора дискуссионного клуба «Валдай» Тимофея Бордачева и народной артистки РФ Ларисы Долиной, сообщает RT.
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