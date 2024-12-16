Сийярто: Венгрия добилась исключения патриарха Кирилла из 15-го пакета санкций

По его словам, венгерская сторона пригрозила наложить вето на очередной пакет санкций против России, если в списке останется глава РПЦ.

Министр добавил, что аналогичным образом из 15-го пакета санкций Евросоюза исключили «постпреда России при ООН, Олимпийский комитет России и два российских футбольных клуба первого звена».

Ранее Совет ЕС заявил о новых антироссийских санкциях, которые ввели, в том числе, против журналистки и гендиректора холдинга «Газпром‑Медиа» Тины Канделаки, политолога и директора дискуссионного клуба «Валдай» Тимофея Бордачева и народной артистки РФ Ларисы Долиной, сообщает RT.