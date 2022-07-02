Патриарх Кирилл прибыл в Калининград

Предстоятеля РПЦ в аэропорту Храброво встречали архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим (Мелконян), губернатор Калининградской области Антон Алиханов, а также командующий Балтийским флотом вице-адмирал Виктор Лиина.

В программе визита патриарха Кирилла - проведение епархиального собрания духовенства Калининградской митрополии. Предстоятель РПЦ также будет служить всенощное бдение в кафедральном соборе Христа Спасителя. По данным Московской патриархии, он освятит собор равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в декабре 2014 года освятил в Калининграде храм в честь святого Александра Невского, «защитника западных рубежей нашей Родины».

