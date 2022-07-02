Патриарх Кирилл прибыл в Калининград
Самолет патриарха Московского и всея Руси Кирилла приземлился в Калининграде. Глава Русской православной церкви прибыл в анклав с первосвятительским визитом, сообщает пресс-служба патриарха.
Предстоятеля РПЦ в аэропорту Храброво встречали архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим (Мелконян), губернатор Калининградской области Антон Алиханов, а также командующий Балтийским флотом вице-адмирал Виктор Лиина.
В программе визита патриарха Кирилла - проведение епархиального собрания духовенства Калининградской митрополии. Предстоятель РПЦ также будет служить всенощное бдение в кафедральном соборе Христа Спасителя. По данным Московской патриархии, он освятит собор равноапостольных Кирилла и Мефодия.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в декабре 2014 года освятил в Калининграде храм в честь святого Александра Невского, «защитника западных рубежей нашей Родины».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 285 / сут.
Умерли
381 тыс.+51 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 488 / сут.
- PostEurope заморозила членство операторов РФ и Белоруссии
- В СМИ появилось видео с места авиакатастрофы вертолета в Хакасии
- Умер легендарный мультипликатор Леонид Шварцман
- Захарова продолжила язвительный диалог с главой МИД Латвии из-за украинского борща
- Кадыров заявил о взятии Лисичанска
- Ядерный Калининград. Козырный ответ России на ограничение транзита товаров
- Кадыров: Лисичанск полностью окружен союзными войсками
- Российские спецслужбы предотвратили теракт в Херсоне
- Дипломаты Израиля в ФРГ упрекнули украинского посла в оскорблении памяти жертв бандеровцев
- Минобороны РФ: ВСУ понесли значительные потери в ходе спецоперации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru