Патриарх Кирилл прибыл в Калининград

Самолет патриарха Московского и всея Руси Кирилла приземлился в Калининграде. Глава Русской православной церкви прибыл в анклав с первосвятительским визитом, сообщает пресс-служба патриарха.

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Предстоятеля РПЦ в аэропорту Храброво встречали архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим (Мелконян), губернатор Калининградской области Антон Алиханов, а также командующий Балтийским флотом вице-адмирал Виктор Лиина.

В программе визита патриарха Кирилла - проведение епархиального собрания духовенства Калининградской митрополии. Предстоятель РПЦ также будет служить всенощное бдение в кафедральном соборе Христа Спасителя. По данным Московской патриархии, он освятит собор равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в декабре 2014 года освятил в Калининграде храм в честь святого Александра Невского, «защитника западных рубежей нашей Родины».

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ФОТО: flickr.com // Совет Федерации
ТЕГИ:Калининградская ОбластьКалининградПатриархПатриарх Кирилл
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