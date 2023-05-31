Чудотворную икону Божьей Матери из Донбасса украли в Москве 30 мая
Три женщины похитили чудотворную икону Божьей Матери, которую привезли из Донбасса, в Москве. Храм, откуда была украдена икона, находится в непосредственной близости от здания ФСБ на Лубянке. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Отмечается, что образ Богородицы был написан в 2011 году. До 2022 года икона хранилась в храме города Харцызск (ДНР). Сообщается, что образ замироточил в этом году на 9 мая, что было воспринято верующими как знак свыше, а священнослужители приняли решение передать ее в московский храм.
Как сообщает Mash, одна из женщин, похитивших икону, уже была замечена в воровстве церковных ценностей в Мариуполе, выдавая себя за «сестру милосердия». Служба безопасности ДНР после этого рекомендовала ей покинуть территорию региона.
Ранее неизвестный мужчина ограбил Казанский собор на Красной площади. Он открыто похитил из кассы свечного ящика 12 тысяч рублей, после чего сбежал. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Чудотворную икону Божьей Матери из Донбасса украли в Москве 30 мая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru