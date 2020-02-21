Патриарх Кирилл предложил ввести в школах новый предмет

«Архитектура и прочее изобразительное искусство — это отражение души эпохи, мысли людей, нравственной доминанты», — подчеркнул глава Русской православной церкви.

Он подчеркнул, что современная молодежь больше знает об архитектуре иностранных государств, чем о российской, сообщает телеканал «360».

По словам патриарха Кирилла, необходимо создать учебник, в котором была бы указана связь «духовного содержания нашей эпохи» со знаниями об архитектурных стилях и принципах градостроительства.



