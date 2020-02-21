Патриарх Кирилл предложил ввести в школах новый предмет

21 февраля 202016:36

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Патриаршего совета по культуре в Москве заявил, что российским школам не помешал бы новый предмет, который знакомил бы учеников с архитектурными стилями и тем самым воспитывал бы эстетический вкус россиян, передает «Интерфакс».

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«Архитектура и прочее изобразительное искусство — это отражение души эпохи, мысли людей, нравственной доминанты», — подчеркнул глава Русской православной церкви.

Он подчеркнул, что современная молодежь больше знает об архитектуре иностранных государств, чем о российской, сообщает телеканал «360».

По словам патриарха Кирилла, необходимо создать учебник, в котором была бы указана связь «духовного содержания нашей эпохи» со знаниями об архитектурных стилях и принципах градостроительства.


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ФОТО: РИА Новости//Григорий Сысоев
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