Патриарх Кирилл предложил ввести в школах новый предмет
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Патриаршего совета по культуре в Москве заявил, что российским школам не помешал бы новый предмет, который знакомил бы учеников с архитектурными стилями и тем самым воспитывал бы эстетический вкус россиян, передает «Интерфакс».
«Архитектура и прочее изобразительное искусство — это отражение души эпохи, мысли людей, нравственной доминанты», — подчеркнул глава Русской православной церкви.
Он подчеркнул, что современная молодежь больше знает об архитектуре иностранных государств, чем о российской, сообщает телеканал «360».
По словам патриарха Кирилла, необходимо создать учебник, в котором была бы указана связь «духовного содержания нашей эпохи» со знаниями об архитектурных стилях и принципах градостроительства.
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