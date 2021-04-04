Патриарх Кирилл поздравил представителей иных церквей с Воскресением Христовым

Пасху, или Воскресение Христово, 4 апреля празднуют римско-католическая, Евангелическо-лютеранская, Армянская Апостольская и часть древних церквей Востока.

«Торжествуя о Восстании Господа из гроба, прославим Его великую милость и любовь к Своему творению и не будем страшиться ниспосылаемых нам испытаний и скорбей сего мира, ибо Бог наш победил мир (Ин. 16:33). Желаю Вам пасхальной радости и щедрой помощи Вседержителя в дальнейших ответственных трудах», - сказал патриарх Кирилл.

Глава РПЦ направил поздравления папе Римскому Франциску; патриарху Коптской церкви Тавадросу II; главе Сиро-Яковитской церкви патриарху Мару Игнатию Ефрему II; католикосу Киликийскому Араму I; католикосу-патриарху Ассирийской церкви востока Mapу Геваргису III Сливе; верховному патриарху и Католикосу всех армян Гарегину II; католикосу Востока, митрополиту Маланкарскому Василию Мapу Фоме Павлу II; Маронитскому патриарху Бешаре Бутросу, кардиналу ар-Раи; патриарху Эфиопскому Абуне Матфию и другим.

Напомним, празднование Пасхи установлено в честь главного христианского события - воскресения Иисуса Христа на третий день после распятия на горе Голгофе у стен Иерусалима.

