Меркель отменила планы «пасхального карантина» в Германии





Канцлер Германии Ангела Меркель приняла решение не вводить дополнительные нерабочие дни 1 и 3 апреля, сообщает ТАСС.

Выступая с заявлением в Берлине она попросила у граждан страны прощения и отметила, что ответственность за введение дополнительных выходных «только её ошибка».

Ранее Меркель объявила 1 и 3 апреля нерабочими днями, что бы минимизировать общественную жизнь в дни Католической Пасхи, которая в 2021 году выпадает на 4-5 апреля. Также выходным стала бы Страстная пятница 2 апреля. Все праздничные мероприятия планировалось организовать в режиме онлайн, сообщает РИА ФАН.

При этом как простые граждане, так и представители бизнеса, наоборот, предполагали смягчение ковидных ограничений, поэтому подвергли решение канцлера резкой критике, напоминает RT.

