Патриарх Кирилл поздравил глав православных церквей и космонавтов РФ с Пасхой

«Христос Воскресе! Примите сердечные поздравления со светлым праздником Пасхи Господней. Днесь вся тварь веселится и радуется, яко Христос воскресе и ад пленися (канон Пасхи). Молюсь Начальнику Жизни (Деян. 3:15), дабы Он ниспослал Вам доброе здравие, бодрость духа и Свою всещедрую помощь, а Вашей боголюбивой пастве — мир и благоденствие», - отметил патриарх Кирилл.

Поздравительное послание направлено предстоятелям поместных православных Церквей: патриарху Антиохийскому Иоанну X, патриарху Иерусалимскому Феофилу III, католикосу-патриарху всея Грузии Илии II, патриарху Сербскому Порфирию, патриарху Румынскому Даниилу, патриарху Болгарскому Неофиту, архиепископу Тиранскому и всей Албании Анастасию, митрополиту Варшавскому и всей Польши Савве, митрополиту Чешских земель и Словакии Ростиславу, митрополиту всей Америки и Канады Тихону.

Также патриарх поздравил по видеосвязи с Воскресением Христовым российских космонавтов Олега Новицкого и Петра Дуброва, которые трудятся на Международной космической станции (МКС), и пожелал им удачи.

Ранее президент Владимир Путин, подчеркнул, что ответственная и востребованная деятельность РПЦ по воспитанию в обществе семейных и других духовно-нравственных ценностей достойна искреннего уважения и признания.

