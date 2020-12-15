Патриарх Кирилл поздравил Джо Байдена с победой на выборах

А ранее телеграмму Джо Байдену с поздравлением с победой на выборах президента Соединенных Штатов направил Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, по итогам голосования выборщиков в США демократ Джо Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца Дональда Трампа. Предполагается, что результаты голосования выборщиков должен утвердить конгресс 6 января.

Между тем, бывший посол Соединенных Штатов в России Майкл Макфол, высказал мнение о том, что во время нахождения Байдена на посту президента США возможна стабилизация отношений между Вашингтоном и Москвой. Кроме того, он полагает, что команда Джо Байдена, скорее всего, проявит заинтересованность в развитии и укреплении отношений со странами СНГ. Однако, по мнению Макфола, Джо Байден не станет стремиться к дружбе с Владимиром Путиным.

А лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире НСН рассказал, что Россия пережила немцев, французов, поляков и японцев, переживет и Джо Байдена.

