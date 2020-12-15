Патриарх Кирилл поздравил Джо Байдена с победой на выборах
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США. Об этом сообщает пресс-служба предстоятеля Русской православной церкви. В поздравлении патриарх Кирилл, в частности, отметил, что надеется на внимание американских властей к религиозным нуждам русскоязычной паствы в стране.
Также он выразил уверенность в том, что «взаимодействие двух стран и народов, опирающееся на исторический опыт, может стать значимым вкладом в поиск эффективных ответов на глобальные вызовы современности».
А ранее телеграмму Джо Байдену с поздравлением с победой на выборах президента Соединенных Штатов направил Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Напомним, по итогам голосования выборщиков в США демократ Джо Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца Дональда Трампа. Предполагается, что результаты голосования выборщиков должен утвердить конгресс 6 января.
Между тем, бывший посол Соединенных Штатов в России Майкл Макфол, высказал мнение о том, что во время нахождения Байдена на посту президента США возможна стабилизация отношений между Вашингтоном и Москвой. Кроме того, он полагает, что команда Джо Байдена, скорее всего, проявит заинтересованность в развитии и укреплении отношений со странами СНГ. Однако, по мнению Макфола, Джо Байден не станет стремиться к дружбе с Владимиром Путиным.
А лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире НСН рассказал, что Россия пережила немцев, французов, поляков и японцев, переживет и Джо Байдена.
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