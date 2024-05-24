«Имидж для молодежи»: Волынец рассказала, что будут показывать на канале «Семья»
Ирина Волынец заявила НСН, что сегодня многие молодые люди не хотят вступать в брак и рожать детей, а желание у них появляется слишком поздно.
На федеральном канале «Семья» можно показывать и шоу, и фильмы, и мультфильмы, которые будут транслировать традиционные семейные ценности, заявила детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец в беседе с НСН. Она призвала сделать контент познавательным и полезным для всех членов семьи, а также привлекать молодежь.
Известная телеведущая Юлия Барановская предложила создать федеральный канал «Семья». Об этом сообщает Telegram-канал «Сигнал». Барановская считает, что молодежи нужно грамотно и доступно рассказывать не только о важности построения семьи и материнстве, но и сообщать про меры поддержки государства, различные конкурсы.
«Конечно, я поддерживаю это предложение, потому что у нас действительно нет ни одного канала, который был бы направлен на наши семьи, нет семейного контента. При этом на других телеканалах много передач, которые дискредитируют образ многодетных семей. Семья должна быть показана как самое дорогое, что есть на свете. У нас это в дефиците, поэтому многие молодые люди не хотят вступать в брак и рожать детей, а потом задумываются об этом слишком поздно», - отметила она.
Также омбудсмен рассказала, какой контент должен транслироваться на таком федеральном канале.
«Конечно, нужна государственная политика по укреплению имиджа семьи. Нужно показывать, как выстраивать хорошие отношения между супругами, воспитывать детей. Контент должен быть направлен на развитие традиций, на преемственность. Здесь может быть контент, направленный на детей, на молодежь, воспитательного и познавательного характера. То есть все, что можно смотреть вместе с детьми, не переключая канал. Ведущими могли бы выступить многодетные семейные пары. Можно показывать тематические фильмы, мультфильмы, которые предназначены для семейного просмотра. Также у нас сейчас увеличивается количество социальной рекламы, которая направлена на поддержку статуса семьи. Сейчас есть договоренность с владельцами наружной рекламы, чтобы транслировать социальную рекламу, которая направлена на поддержку рождения детей. Это уже запущено в большом количестве городов», - рассказала она.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов призвал запретить реалити-шоу «Беременна в 16», которое теперь называется «Мама в 16». По его мнению, ранняя беременность – это ЧП, и телевидение не должно пропагандировать неправильный образ жизни, передает «Радиоточка НСН».
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