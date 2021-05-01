Патриарх Кирилл освятил пасхальные куличи
1 мая 202113:18
Патриарх Кирилл совершил Божественную литургию в храме Христа Спасителя в Москве. После богослужения он провел традиционный обряд освящения куличей и яиц перед Пасхой, сообщает РИА Новости.
Накануне Пасхи, или Воскресения Христова, верующие вспоминают погребение Иисуса Христа и его сошествие в ад. В Великую субботу в храмах можно приложиться к плащанице, символизирующей тело Спасителя.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru