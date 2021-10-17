Патриарх Кирилл освятил храм в Орле

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин освящения храма Казанской иконы Божией Матери в Орле, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Русской православной церкви.

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«Патриарх Кирилл посетил Орловскую митрополию и совершил освящение храма Казанской иконы Божией Матери», - отметил источник.

Освященный храм действует при Академии Федеральной службы охраны в Орле. Предстоятель РПЦ также наградил директора Федеральной службы охраны (ФСО) РФ Дмитрия Кочнева орденом благоверного князя Даниила Московского I степени, главу комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого - орденом Андрея Рублева II степени. Также депутат Госдумы Владимир Ресин, который является куратором программы строительства православных храмов в столице, удостоен памятной иконы с патриаршим благословением.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что патриарх не мог добраться в Орел из-за плохой погоды.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Пятаков
ТЕГИ:Леонид СлуцкийНаградаОрелПатриарх Кирилл
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