Патриарх Кирилл освятил храм в Орле

«Патриарх Кирилл посетил Орловскую митрополию и совершил освящение храма Казанской иконы Божией Матери», - отметил источник.

Освященный храм действует при Академии Федеральной службы охраны в Орле. Предстоятель РПЦ также наградил директора Федеральной службы охраны (ФСО) РФ Дмитрия Кочнева орденом благоверного князя Даниила Московского I степени, главу комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого - орденом Андрея Рублева II степени. Также депутат Госдумы Владимир Ресин, который является куратором программы строительства православных храмов в столице, удостоен памятной иконы с патриаршим благословением.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что патриарх не мог добраться в Орел из-за плохой погоды.

