Патриарх Кирилл объяснил слухи о своем богатстве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в столичном храме пророка Илии в Обыденском переулке пояснил, с чем связаны нападки на РПЦ.
«Когда вы читаете самые ужасные вещи о патриархе, архиерее, священниках, помните, что там даже капли правды не бывает. Все это направлено на то, чтобы тех, кто правду божию провозглашает, скомпрометировать так, чтобы народ перестал слушать и доверять», — отметил патриарх.
Предстоятель рассказал, как у него, еще митрополита, один из архиереев попросил денег, сказав, что предстоятеля есть «шесть миллиардов долларов». Проситель посчитал, что это не шутка.
«Значит, этот бред достиг сознания архиерея, и он в него поверил», — отметил патриарх Кирилл.
Он обратил внимание на то, что подобные слухи распространяются потому, что церковь говорит правду, которую патриарх назвал великой силой.
«Всем сегодня хочется запустить эти страшные эксперименты с продажей младенцев от суррогатного материнства, а церковь говорит: "Нет, это грех". То же самое мы говорим про аборты. Мы принимаем женщин и мужчин, проводим через таинство покаяния, но никогда не скажем, что это норма жизни. Мы никогда не скажем, что норма — нарушение целостности брака, супружеской верности, как бы эту истину ни разрушала современная культура», — цитирует патриарха Кирилла «Интерфакс».
Ранее НСН сообщала, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил настоятельницу Покровского монастыря Москвы игуменью Феофанию (Мискину) на продажу автомобиля Mercedes Benz S-класса, которым она владеет.
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