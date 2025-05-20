Патриарх Кирилл вручил Лаврову орден Александра Невского

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лично вручил орден святого благоверного князя Александра Невского I степени министру иностранных дел Сергею Лаврову, передает РИА Новости.

Патриарх Кирилл наградил Симоньян орденом княгини Ольги

Руководитель внешнеполитического ведомства получил награду от главы Русской православной церкви во вторник на пасхальном приеме в МИД.

В марте стало известно, что патриарх удостоил Сергея Лаврова орденом за вклад в развитие церковно-государственных отношений, а также в связи с 75-летним юбилеем, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / МИД РФ
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