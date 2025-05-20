Патриарх Кирилл вручил Лаврову орден Александра Невского
20 мая 202512:32
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лично вручил орден святого благоверного князя Александра Невского I степени министру иностранных дел Сергею Лаврову, передает РИА Новости.
Руководитель внешнеполитического ведомства получил награду от главы Русской православной церкви во вторник на пасхальном приеме в МИД.
В марте стало известно, что патриарх удостоил Сергея Лаврова орденом за вклад в развитие церковно-государственных отношений, а также в связи с 75-летним юбилеем, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru