Патриарх Кирилл лишил сана записавшего видео с вагнеровцами священника
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил сана иерея Виталия Беляева, который неоднократно посещал зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила пресс-служба Казанской епархии на своем сайте.
На сайте уточняется, что Беляев нарушил 17, 25, 27 правила Святых Апостолов, которые, в частности, запрещают воровство и избиение людей. Беляев также нарушил девятое правило Константинопольского Двукратного Собора, которое осуждает телесные наказания.
В феврале церковный суд Казанской епархии принял решение об извержении Беляева. После этого священник записал видео с мужчинами с флагами частной военной компании «Вагнер». В видео иерей обвинил церковные власти региона в противодействии спецоперации и призвал не мешать ему поддерживать российских военных.
Ранее патриарх Кирилл лишил сана бывшего ректора Российского православного университета, экс-наместника Высоко-Петровского ставропигиального монастыря в Москве игумена Петра (Еремеева), напоминает RT.
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