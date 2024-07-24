Патриарх Кирилл лишил сана записавшего видео с вагнеровцами священника

На сайте уточняется, что Беляев нарушил 17, 25, 27 правила Святых Апостолов, которые, в частности, запрещают воровство и избиение людей. Беляев также нарушил девятое правило Константинопольского Двукратного Собора, которое осуждает телесные наказания.

В феврале церковный суд Казанской епархии принял решение об извержении Беляева. После этого священник записал видео с мужчинами с флагами частной военной компании «Вагнер». В видео иерей обвинил церковные власти региона в противодействии спецоперации и призвал не мешать ему поддерживать российских военных.

Ранее патриарх Кирилл лишил сана бывшего ректора Российского православного университета, экс-наместника Высоко-Петровского ставропигиального монастыря в Москве игумена Петра (Еремеева), напоминает RT.

