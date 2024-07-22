В Турции призвали лишить гражданства патриарха Варфоломея

Гюр отметил, что Варфоломей и Элпидофор (американский архиепископ Константинопольской православной церкви) не имеют права выезжать за границу без разрешения префектуры (стамбульского района Фатих) и выступать на международных платформах с антитурецкими заявлениями.

По его мнению, турецкий лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен лишить Варфоломея гражданства, если тот продолжит вмешиваться в политику. Это будет предостережением всем представителям духовенства.

Ранее религиовед Лункин заявил, что патриарх Варфоломей действовал в интересах США, передает RT.

