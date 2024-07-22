В Турции призвали лишить гражданства патриарха Варфоломея

Если патриарх константинопольский Варфоломей продолжит антитурецкую деятельность, то его необходимо будет лишить турецкого гражданства, заявил замглавы турецкой оппозиционной партии ATA Эмин Фахир Гюр. Его слова приводит РИА Новости.

Патриарх Варфоломей ранее принял участие в конференции по Украине, которая состоялась 15-16 июня в Швейцарии. Впоследствии он поддержал совместное коммюнике, принятое по итогам конференции.

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Гюр отметил, что Варфоломей и Элпидофор (американский архиепископ Константинопольской православной церкви) не имеют права выезжать за границу без разрешения префектуры (стамбульского района Фатих) и выступать на международных платформах с антитурецкими заявлениями.

По его мнению, турецкий лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен лишить Варфоломея гражданства, если тот продолжит вмешиваться в политику. Это будет предостережением всем представителям духовенства.

Ранее религиовед Лункин заявил, что патриарх Варфоломей действовал в интересах США, передает RT.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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