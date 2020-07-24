Патриарх Кирилл лишил отца Сергия сана схиигумена

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил основателя Среднеуральского женского монастыря отца Сергия сана схиигумена, сообщили в РПЦ. Тем самым патриарх Кирилл утвердил решение Епархиального суда в Екатеринбурге.

Там напомнили, что Сергий был признан виновным в нарушении монашеских обетов и священнической присяги. Кроме того, схиигумен нарушил предписание правящего архиерея не покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита и не совершать богослужения без его согласия, пишет Ura.ru.

Кроме того, говорилось, что отец Сергий нарушил присягу, которую дал в 2001 году при поставлении в пресвитерский сан.

Схиигумен Сергий обвинил патриарха Кирилла в «ростовщичестве»

Отец Сергий публично выступает против РПЦ и критикует президента РФ Владимира Путина. Его уже штрафовали за распространение фейков о коронавирусе. Теперь уже бывший схиигумен выступал против самоизоляции, вакцинации и «чипизации», а также провёл свой крестный ход на территории Среднеуральского монастыря.

В Екатеринбургской епархии ранее рассказали, что отец Сергий ввёл духовенство в заблуждение, когда предоставил автобиографическую справку без упоминания о судимости за убийство. С таким криминальным прошлым он не стал бы священником по православным канонам.

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ФОТО: РИА Новости/Павел Лисицын
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