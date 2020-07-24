Патриарх Кирилл лишил отца Сергия сана схиигумена

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил основателя Среднеуральского женского монастыря отца Сергия сана схиигумена, сообщили в РПЦ. Тем самым патриарх Кирилл утвердил решение Епархиального суда в Екатеринбурге.

Там напомнили, что Сергий был признан виновным в нарушении монашеских обетов и священнической присяги. Кроме того, схиигумен нарушил предписание правящего архиерея не покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита и не совершать богослужения без его согласия, пишет Ura.ru.

Кроме того, говорилось, что отец Сергий нарушил присягу, которую дал в 2001 году при поставлении в пресвитерский сан.