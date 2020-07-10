Схиигумен Сергий обвинил патриарха Кирилла в «ростовщичестве»

Скандально известный основатель Срендеуральского женского монастыря, схиигумен Сергий снова выступил с критикой РПЦ. В своём очередном видеообращении он заявил, что её предстоятель, Святейший патриарх Кирилл должен быть «извержен из сана за ростовщичество», сообщает Ura.ru.

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По словам схииугмена, глава церкви — Христос, и патриарх является старшим среди равных епископов. В интерпретации Сергия патриарх не представляет всю полноту церковной власти: «Народ не делегировал ему свои права».

Считающий экуменизм ересью схиигумен также раскритиковал патриарха Кирилла за встречу с папой Римским, с которым он вёл диалог от имени церкви и всего народа.

В начале июля епархиальный суд в Екатеринбурге постановил лишить Сергия сана схиигумена за нарушение священнической присяги и монашеских обетов. Позже мирской суд оштрафовал его на 90 тысяч рублей за распространение фейков о коронавирусе: отец Сергий называл пандемию коронавируса выдуманной, выступал против «чипизации под видом вакцинации». Он также предал анафеме тех, кто закрывал храмы.

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ФОТО: СКРИН: youtube.com/Всеволод Могучев
ТЕГИ:СвященникиПатриарх КириллРПЦ
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