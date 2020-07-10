Схиигумен Сергий обвинил патриарха Кирилла в «ростовщичестве»

По словам схииугмена, глава церкви — Христос, и патриарх является старшим среди равных епископов. В интерпретации Сергия патриарх не представляет всю полноту церковной власти: «Народ не делегировал ему свои права».

Считающий экуменизм ересью схиигумен также раскритиковал патриарха Кирилла за встречу с папой Римским, с которым он вёл диалог от имени церкви и всего народа.

В начале июля епархиальный суд в Екатеринбурге постановил лишить Сергия сана схиигумена за нарушение священнической присяги и монашеских обетов. Позже мирской суд оштрафовал его на 90 тысяч рублей за распространение фейков о коронавирусе: отец Сергий называл пандемию коронавируса выдуманной, выступал против «чипизации под видом вакцинации». Он также предал анафеме тех, кто закрывал храмы.

