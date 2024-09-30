Патриарх Кирилл: Эволюция свидетельствует о Божественном замысле

В ходе визита в лабораторный комплекс научно-технологического университета «Сириус» он отметил, что эволюция вовсе не против Божьего замысла, а наоборот, «свидетельствует о невероятном Божественном замысле».

«Когда человек своими силами, опираясь на внешние факторы, может развиваться таким образом, как это произошло в результате эволюции... Поэтому для меня эволюция, – даже Дарвин... никогда не была фактором антирелигиозных аргументов», - заключил глава РПЦ.

Ранее глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата (СИНФО) Владимир Легойда выразил сожаление из-за призывов запретить преподавание теории эволюции Дарвина в школах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

