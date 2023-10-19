Стас Намин назвал «отморозком» приемного сына, убившего бабушку и сводного брата

Легендарный отечественный рок-деятель Стас Намин (Анастас Микоян) назвал «отморозком» своего приёмного сына Романа, который зарезал тещу музыканта и его родного сына. Артист рассказал, что не поддерживал никаких контактов с ним уже много лет, а также никогда не воспринимал его в качестве родственника.

«Рома никогда не был моим сыном, он сын моей бывшей жены Галины от её первого брака. Он всегда был отморозком и мерзким человеком. Я с ним много лет не общаюсь, так как он всегда был недостойным и низким», — заявил «Газете.Ru» Стас Намин.