Стас Намин назвал «отморозком» приемного сына, убившего бабушку и сводного брата

Легендарный отечественный рок-деятель Стас Намин (Анастас Микоян) назвал «отморозком» своего приёмного сына Романа, который зарезал тещу музыканта и его родного сына. Артист рассказал, что не поддерживал никаких контактов с ним уже много лет, а также никогда не воспринимал его в качестве родственника.

«Рома никогда не был моим сыном, он сын моей бывшей жены Галины от её первого брака. Он всегда был отморозком и мерзким человеком. Я с ним много лет не общаюсь, так как он всегда был недостойным и низким», — заявил «Газете.Ru» Стас Намин.

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Тела 30-летненего сына и 85-летней матери супруги артиста с ножевыми ранениями были найдены сегодня утром в деревне Крюково в Истринском районе Подмосковья. Следов борьбы следователи не месте не выявили, все вещи были не тронуты. Подозреваемый в убийстве был задержан по горячим следам.

Речь идёт о приёмном сыне 71-летнего Намина Романе Микояне. На допросе он рассказал, что пошёл на убийство, потому что «не выдержал критики» со стороны родственников в свой адрес.

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ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
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