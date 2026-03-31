«Это становится даже смешно. Теперь жалобы, предложения и заявления тоже подавать платно? До сегодняшнего дня все можно было передавать в цифровом виде, например, через «Госуслуги», но бесплатно. Теперь слово «бесплатно» просто меняется на слово «платно». Что дальше? Нас заставят платно дышать? Если говорим про различного рода заявления, как минимум у всех есть право на свободу слова, в Конституции не написано, что она должна быть платной. У нас в каждом городе есть хорошие площадки МФЦ. Человек просто разорится в таком случае, если за все общение придется платить. Сюда тогда входит и общение с чиновниками, что звучит просто глупо», - пояснила она.

С ней согласилась директор по стратегическим проектам Института исследования интернета Ирина Левова.

«Это общий тренд на национализацию всего. Но у нас и так есть лидер в области почты – это «Яндекс». Мне не кажется целесообразным дублировать успешные коммерческие продукты, чтобы эти продукты выполняли какую-то государственную функцию. У государственных органов есть почтовые сервисы, которые они используют, они имеют хорошую защиту. Что касается бизнеса, здесь в коммуникациях должна быть свобода выбора. У нас хватает национальных продуктов, которые обеспечивают качественную коммуникацию между самозанятыми, бизнесом и так далее. У нас есть «Госпочта» на «Госуслугах». Я не вижу причин создавать что-то новое. Создание такой платформы избыточно. Не вижу смысла финансировать то, что уже существует», - пояснила она.

Сейчас «Почта России» предоставляет сервис «Электронные заказные письма», через который за 60-90 рублей можно отправлять сообщения. Госорганы используют систему для отправки заявлений, уведомлений и извещений, а бизнес может отправлять претензии, уведомления, счета и другие официальные документы.

