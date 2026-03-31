На «Нижнекамскнефтехиме» заявили об одном погибшем при пожаре

Один человек погиб и 50 пострадали в результате сбоя работы оборудования и последовавшего возгорания на территории предприятия «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане. Об этом со ссылкой на пресс-службу «СИБУР» сообщает RT.

Пожар произошел на территории предприятия «Нижнекамскнефтехим»

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов рассказал, что на месте происшествия работают 19 бригад скорой медпомощи.

«Пострадавших эвакуируют в стационары города... координацию... осуществляет Федеральный центр медицины катастроф Минздрава РФ», — добавил он.

Ранее в Ростовской области пять человек пострадали при пожаре на Каменском стеклотарном заводе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: МЧС России
