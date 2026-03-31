Песков: РФ примет меры, если Европа даст ВСУ воздушное пространство для атак
Россия будет обязана сделать соответствующие выводы в случае, если страны Евросоюза предоставят Украине свое воздушное пространство для атак по российской территории. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, в ситуации с ударами ВСУ по объектам на северо-западе страны главное не то, что думают в Кремле, а то, к каким выводам приходят российские военные.
«Они тщательно отслеживают ситуацию, анализируют и выступают с соответствующими предложениями, которые потом рассматриваются», - заключил представитель Кремля.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил «Радиоточке НСН», что Россия имеет право рассмотреть возможность уничтожения беспилотников, летящих в её сторону через территории сопредельных государств.
