МЧС: При пожаре на «Нижнекамскнефтехиме» пострадали 13 человек

При пожаре на территории компании «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане, по предварительной информации, пострадали 13 человек. Об этом со ссылкой на МЧС РФ сообщает RT.

В ведомстве добавили, что в тушении пожара задействованы более 60 человек личного состава и 19 единиц техники.

«Идёт дальнейшее наращивание сил и средств... Угрозы для жителей Нижнекамска и окружающей среды нет», - говорится в сообщении.

