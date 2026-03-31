МЧС: При пожаре на «Нижнекамскнефтехиме» пострадали 13 человек
31 марта 202614:57
При пожаре на территории компании «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане, по предварительной информации, пострадали 13 человек. Об этом со ссылкой на МЧС РФ сообщает RT.
В ведомстве добавили, что в тушении пожара задействованы более 60 человек личного состава и 19 единиц техники.
«Идёт дальнейшее наращивание сил и средств... Угрозы для жителей Нижнекамска и окружающей среды нет», - говорится в сообщении.
Ранее в Южной Корее при пожаре на заводе автомобильных запчастей погибли 10 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- МЧС: При пожаре на «Нижнекамскнефтехиме» пострадали 13 человек
