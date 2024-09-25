Пастора лютеранской церкви задержали в Санкт-Петербурге
25 сентября 202414:57
О задержании пастора общины Петрикирхе Михаэля Шварцкопфа, сообщает «Российская газета» со ссылкой на страницу в соцсетях церкви святых Петра и Павла.
Лютеранская община в настоящее время не располагает какими-либо сведениями, кроме того, что пастора задержали. Михаэль Шварцкопф служит пастором церкви святых Петра и Павла с 2013 года.
Ранее замминистра спорта Ростовской области задержали по подозрению в коррупции, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru