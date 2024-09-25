Пастора лютеранской церкви задержали в Санкт-Петербурге

О задержании пастора общины Петрикирхе Михаэля Шварцкопфа, сообщает «Российская газета» со ссылкой на страницу в соцсетях церкви святых Петра и Павла.

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Лютеранская община в настоящее время не располагает какими-либо сведениями, кроме того, что пастора задержали. Михаэль Шварцкопф служит пастором церкви святых Петра и Павла с 2013 года.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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