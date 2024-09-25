СМИ: В ЛНР задержали экс-мэра Сочи Копайгородского
Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский задержан в Луганской Народной Республике. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в силовых структурах.
Ранее стало известно, что экс-мэр отправился добровольцем на специальную военную операцию и служит в ЛНР.
«Задержан там», — рассказал собеседник РИА Новости.
О задержании экс-мэра Сочи также сообщил источник РЕН ТВ. При этом он не привел подробностей.
В среду источник сообщил о следственных действиях в отношении Копайгородского. По данным СМИ, бывшего мэра курорта заподозрили в создании организованной преступной группы и махинациях с продажей мест на кладбище.
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