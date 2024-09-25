СМИ: В ЛНР задержали экс-мэра Сочи Копайгородского

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский задержан в Луганской Народной Республике. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в силовых структурах.

Ранее стало известно, что экс-мэр отправился добровольцем на специальную военную операцию и служит в ЛНР.

«Задержан там», — рассказал собеседник РИА Новости.

О задержании экс-мэра Сочи также сообщил источник РЕН ТВ. При этом он не привел подробностей.

В среду источник сообщил о следственных действиях в отношении Копайгородского. По данным СМИ, бывшего мэра курорта заподозрили в создании организованной преступной группы и махинациях с продажей мест на кладбище.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Лызлова
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