Пассажиры ЦППК посмотрели 1600 часов контента новостного телеканала «Известия»
Пассажиры Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) просмотрели 1600 часов информационного контента новостного телеканала «Известия» с 9 июня.
Ролики транслируются в поездах-экспрессах Казанского направления Московской железной дороги, которые курсируют по маршрутам Москва — Голутвин и Москва — Раменское. В среднем этими направлениями в год пользуются свыше 3,5 млн человек.
Проект совместно реализуют МИЦ «Известия» и ЦППК. Ролики транслировались на 210 экранах, ожидается, что количество поездов с контентом вырастет в 2025-2026 годах.
Демонстрируемый контент еженедельно обновляется и затрагивает широкий спектр тем: от социально-экономических событий до истории, культуры и науки. Также для удобства пассажиров предусмотрены субтитры.
Ранее в Госдуме предложили выделять на социальную рекламу не менее 20% годового объема транслируемой рекламы в прайм-тайме. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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