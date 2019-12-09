Пассажиры МЦД совершили около 8 миллионов поездок

9 декабря 201918:13

С момента ввода первых двух линий Московских центральных диаметров, с 21 ноября, жители столицы совершили около восьми миллионов поездок. Между тем, как отмечает сайт «Подмосковье Сегодня», с 9 декабря проезд на первых линиях МЦД стал платным. На диаметрах действуют три тарифные зоны: «Центральная», «Пригород» и «Дальняя».

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Как напоминает НСН, участие в открытии двух первых Московских центральных диаметров (МЦД) ранее принял Владимир Путин. 21 ноября движение было запущено по двум первым веткам наземного метро: «Одинцово–Лобня» и «Нахабино–Подольск». Церемония открытия прошла на станции «Белорусская». Глава государства сел в поезд «Иволга» на Белорусском вокзале, на нём он проехался до остановки «Фили». В пути президента России сопровождают глава РЖД Олег Белозеров, мэр столицы Сергей Собянин, а также губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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Фото: Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
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