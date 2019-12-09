Максим Ликсутов: Билетная система МЦД работает корректно

Работу билетной системы Московских центральных диаметров (МЦД) оценили руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов и вице-губернатор Московской области Игорь Тресков. Отмечается, что они воспользовались этим видом общественного транспорта для того, чтобы убедились в том, что все системы работают исправно и без задержек. Чиновники приехали на станцию Одинцово, прошли на платформу по карте «Тройка» и проехали до Белорусского вокзала по МЦД-1.

Ликсутов, в частности, отметил, что на станциях возле турникетов и валидаторов дежурят сотрудники, которые в случае необходимости помогут пассажирам разобраться с особенностями новых тарифов, а также расскажут о необходимости прикладывать проездной при входе и выходе.

В понедельник, 9 декабря, на МЦД завершился период бесплатного проезда. Чтобы воспользоваться Московскими центральными диаметрами и получить бесплатную пересадку на метро и МЦК, пассажирам необходимо активировать «Тройка». Это можно сделать в любой кассе столичной подземки, а также в автоматах по продаже билетов. Между тем, все транспортные карты, приобретённые после 21 ноября, уже активированы, пишет Москва 24.

Ранее АГН Москва сообщало, что уровень удовлетворенности пассажиров работой Московских центральных диаметров (МЦД) вырос на 85% с запуска маршрутов. С таким заявлением выступил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.