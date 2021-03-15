Пассажиры «Аэрофлота» не попали на рейс из-за отсутствия справок

С 16 марта 2020 года авиасообщение между Узбекистаном и Россией было ограничено из-за пандемии коронавирусной инфекции. В настоящий момент для того, чтобы попасть из Узбекистана в РФ, необходимо предоставить справку с результатами ПЦР-теста на коронавирус.

Кроме того, необходимы документы, подтверждающие требование срочного лечения, а также воссоединения с членами семьи. Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором граждане Узбекистана рассказывали о снятии со спецрейса "Аэрофлота", несмотря на своевременную покупку билетов.

