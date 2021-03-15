Пассажиры «Аэрофлота» не попали на рейс из-за отсутствия справок
Двадцать девять пассажиров не смогли вылететь из Самарканда в Москву, поскольку у них отсутствовали или были подделаны справки, разрешающие перелет в период карантинных ограничений из-за COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу АО Uzbekistan Airports.
С 16 марта 2020 года авиасообщение между Узбекистаном и Россией было ограничено из-за пандемии коронавирусной инфекции. В настоящий момент для того, чтобы попасть из Узбекистана в РФ, необходимо предоставить справку с результатами ПЦР-теста на коронавирус.
Кроме того, необходимы документы, подтверждающие требование срочного лечения, а также воссоединения с членами семьи. Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором граждане Узбекистана рассказывали о снятии со спецрейса "Аэрофлота", несмотря на своевременную покупку билетов.
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