Пассажиры «Аэрофлота» не попали на рейс из-за отсутствия справок

Двадцать девять пассажиров не смогли вылететь из Самарканда в Москву, поскольку у них отсутствовали или были подделаны справки, разрешающие перелет в период карантинных ограничений из-за COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу АО Uzbekistan Airports.

«Человек второго сорта». Милонов раскритиковал COVID-паспорта

С 16 марта 2020 года авиасообщение между Узбекистаном и Россией было ограничено из-за пандемии коронавирусной инфекции. В настоящий момент для того, чтобы попасть из Узбекистана в РФ, необходимо предоставить справку с результатами ПЦР-теста на коронавирус.

Кроме того, необходимы документы, подтверждающие требование срочного лечения, а также воссоединения с членами семьи. Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором граждане Узбекистана рассказывали о снятии со спецрейса "Аэрофлота", несмотря на своевременную покупку билетов.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:АэрофлотМоскваУзбекистан
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры