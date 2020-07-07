Пассажирам МЦК из-за жары начали раздавать питьевую воду

Пассажирам на семи станциях Московского центрального кольца (МЦК) начали бесплатно раздавать питьевую воду. Об этом рассказали в департаменте транспорта столицы. Сообщается, что речь идёт о станциях Андроновка, Локомотив, Владыкино, Окружная, Стрешнево, Бульвар Рокоссовского и Зорге.

Ранее сообщалось, что пассажиры МЦД смогут получить воду в том случае, если температура на станциях превышает 28 градусов в течение 2 часов.

«Оранжевая» жара: В Московском регионе до +35 и вероятность смерчей

Ранее стало известно, что температура воздуха в Москве во вторник, 7 июля, поднимется выше тридцатиградусной отметки. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он отметил, то в столице днем воздух раскалится до +30…+32. В Подмосковье ожидается +27…+32, а на юго-востоке столичного региона – даже до +35. А вечером в Москве прогнозируются ливни и грозы, кроме того, высокая вероятность града и смерча, подчеркивает RT.


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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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