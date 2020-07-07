Пассажирам МЦК из-за жары начали раздавать питьевую воду

Пассажирам на семи станциях Московского центрального кольца (МЦК) начали бесплатно раздавать питьевую воду. Об этом рассказали в департаменте транспорта столицы. Сообщается, что речь идёт о станциях Андроновка, Локомотив, Владыкино, Окружная, Стрешнево, Бульвар Рокоссовского и Зорге.

Ранее сообщалось, что пассажиры МЦД смогут получить воду в том случае, если температура на станциях превышает 28 градусов в течение 2 часов.