Пашаев заявил, что его договор с Ефремовым истёк

Договор между адвокатом Эльманом Пашаевым и актёром Михаилом Ефремовым, осуждённым по делу о смертельном ДТП, закончился после вынесения приговора. Об этом рассказал сам Пашаев, сообщает ТАСС.

«Это право Ефремова решать, будем ли мы вместе работать дальше или он будет искать другого адвоката», - цитирует адвоката агентство.