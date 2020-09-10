Пашаев заявил, что его договор с Ефремовым истёк
Договор между адвокатом Эльманом Пашаевым и актёром Михаилом Ефремовым, осуждённым по делу о смертельном ДТП, закончился после вынесения приговора. Об этом рассказал сам Пашаев, сообщает ТАСС.
«Это право Ефремова решать, будем ли мы вместе работать дальше или он будет искать другого адвоката», - цитирует адвоката агентство.
Пашаев также отметил, что апелляционную жалобу на приговор должен подавать именно он как защитник Ефремова в этом судебном процессе. Адвокат планирует подать жалобу в Мосгорсуд через два дня.
Пресненский суд Москвы отклонил доводы защиты Ефремова о возможной невиновности артиста и приговорил его к восьми годам колонии. Ефремов после этого сказал правозащитникам, что Пашаев его «подставил на 8 лет» - «обещал одно, а получилось другое», пишет «Московский комсомолец».
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