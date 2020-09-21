Пашаев отрицает хищение квартиры семьи москвичей

Экс-адвокат Эльман Пашаев отреагировал на проверку Следственного комитета по поводу его причастности к хищению квартиры семьи москвичей, заявив, что ничего нелегального не было. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее поручение проверить сведения о возможном мошенничестве Пашаева с квартирой семьи Кирсановых в Москве дал глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин. Если данные подтвердятся, то следователи возбудят уголовное дело, отмечает телеканал "360".

По словам Пашаева, он был прописан в этой неприватизированной на тот момент квартире вместе с Кирсановыми. Он утверждает, что передал им деньги, после чего они выписались из квартиры. Экс-адвокат отметил, что у него есть этому подтверждение. Также он заявил, что спокойно относится к проверке СК.

СМИ писали, что Пашаев в 1997 году мог обманным путем прописался в квартире душевнобольной женщины, а позднее приватизировал жилплощадь.





