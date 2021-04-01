Пашаев рассказал, когда Ефремов может выйти на свободу

Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что не поддерживает связи со своим бывшим клиентом и ее семьей. Он предположил, что осужденный на семь лет и шесть месяцев колонии за смертельное ДТП артист через 21 месяц может подать прошение на принудительные работы.

«Я стараюсь максимально не трогать эту тему, у них есть адвокат. Правда, с таким адвокатом они далеко не пойдут. На принудительные работы он может подать через 1/3 срока. У него уже приличный срок – 9 месяцев, то есть через 2,5 года (21 месяц) он может подать уже на принудительные работы. Для подачи на условно-досрочное освобождение у него должна пройти половина срока. Я не думаю, что он будет нарушать режим, поэтому он может выйти», - предположил Пашаев.

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов вернулся из белгородского СИЗО в колонию. В феврале актера этапировали из белгородской колонии в Москву, он участвовал в следственных действиях по делу о лжесвидетельстве.