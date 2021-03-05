Ефремов вернулся в белгородскую колонию после карантина
Михаил Ефремов вернулся из белгородского СИЗО в колонию. Об этом сообщает «Бел.ру», напоминая, что в феврале актера этапировали из белгородской колонии в Москву, в СИЗО «Водник». Он участвовал в следственных действиях по делу о лжесвидетельстве, отмечает RT.
После карантина, который актер провел в изоляторе, его снова поместили в колонию,
Напомним, Ефремов был осужден на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, которое произошло 8 июня прошлого года в центре столицы. Артист находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался, напоминает РИА ФАН.
Между тем, в конце января стало известно, что Михаил Ефремов устроился работать в швейный цех в колонии в Белгородской области. Об этом рассказал его адвокат Петр Хархорин. По его словам, у актера «все в порядке», к работе в швейном цехе он относится с иронией, передает ТАСС.
Также сообщалось, что Ефремову, отбывающему наказание в колонии по делу о пьяном ДТП, предложили стать чтецом в тюремном храме. Об этом «Комсомольской правде» рассказал сын актера Василия Ливанова Борис.
По его словам, Ефремов — религиозный человек, он «может найти отдушину, став чтецом». Также актер «может обслуживать храм».
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