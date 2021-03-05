Ефремов вернулся в белгородскую колонию после карантина

Михаил Ефремов вернулся из белгородского СИЗО в колонию. Об этом сообщает «Бел.ру», напоминая, что в феврале актера этапировали из белгородской колонии в Москву, в СИЗО «Водник». Он участвовал в следственных действиях по делу о лжесвидетельстве, отмечает RT.

После карантина, который актер провел в изоляторе, его снова поместили в колонию,

Напомним, Ефремов был осужден на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, которое произошло 8 июня прошлого года в центре столицы. Артист находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался, напоминает РИА ФАН.