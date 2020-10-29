Пашаев опроверг сам себя и «жалкого Ефремова»

Представлявший интересы артиста Михаила Ефремова в судебном процессе о смертельном ДТП адвокат Эльман Пашаев в четверг на брифинге в пресс-центре НСН заявил, что СМИ неправильно передали его слова о бывшем подзащитном.

«Я тогда журналистам сказал, что мне его очень жалко, потому что человек никогда не сталкивался с (подобной – прим. НСН) проблемой. Но журналисты тут же написали, что Пашаев сказал: «Он жалкий человек и он готов по трупам идти». Это не соответствует действительности. Я его как уважал, так и буду уважать», - отметил бывший адвокат.

И в это утверждение о "злых журналистах" можно было бы поверить, если бы Эльман Пашаев свой комментарий о Ефремове Пашаев дал не под аудиозапись. Но дело было вечером 22 октября, и корреспондент НСН добросовестно записал ответ Пашаева на претензии Ефремова: тот накануне обвинил своего бывшего защитника в давлении и в том, что Пашаев якобы пинал его под столом, добиваясь правильных ответов в суде.

«Жалкий человек. Я же знаю все. Ему адвокаты обещали, что если сдаешь Пашаева – получишь условный срок. Сейчас вы видите реальный срок. Это позиция адвокатов. Он же человек слабый. Он всегда жил в хороших условиях, не знал проблем. Тут попадает в изолятор… Что сказать. Человек сидит за решеткой, чем ему по ушам ездят, то и говорит. Ему любой ценой – хоть подставить, хоть перешагнуть через труп – надо выйти на свободу», - заявил НСН Пашаев.

Высказывание Пашаева было приведено дословно, в чем можно убедиться, прослушав аудиозапись. И хотя сейчас г-н Пашаев снова сочувствует Ефремову, но слово, как известно, не воробей. Сказал - отвечай, а не оправдывайся.

