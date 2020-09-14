Пашаев без дела Ефремова
Адвокат актера рассказал подробности скандального судебного процесса на пресс-конференции в НСН
Заказным назвал дело актера Михаила Ефремова его защитник на недавно завершившемся процессе Эльман Пашаев. Выступая в пресс-центре НСН, он заявил, что Ефремов «своими высказываниями многим дорогу переходил. Он же не оппозиционер, чтобы здесь были политические мотивы. Он актёр. И здесь чистейший заказ в этом деле», - убежден Пашаев. Более того, по его словам, прямо с начала следствия по делу о ДТП ему стали поступать угрозы со стороны следствия и его руководства:
«Если так будешь продолжать работать, то останешься без статуса адвоката и сядешь в тюрьму», - привел Пашаев якобы сказанные ему слова.
Что касается существа дела Ефремова, то адвокат придерживается той же линии, что и в ходе процесса: ни одного прямого доказательства вины актера в деле нет, заявил Эльман Пашаев.
«Ефремов же должен был держаться за руль, но отпечатки пальцев принадлежат другому человеку. А с утра до вечера вам рассказывают, что там есть ДНК Ефремова. А это ДНК Ефремову не принадлежит».
Приговор Михаилу Ефремову его адвокат считает неправосудным. В качестве аргументов такой позиции он привел набор смягчающих обстоятельств, которые должны были повлиять на вердикт суда:
«Лауреат государственной премии, заслуженный артист России, трое маленьких детей, дочка на иждивении, у него очень серьезная болезнь (…) Больше 6 лет не могли дать».
А в том, что Ефремову дали восемь лет колонии общего режима, виноват ни кто иной, как адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский. Если бы не он, то родственники погибшего получили бы компенсации, а Ефремов - условный срок, сказал Эльман Пашаев.
Перспективы обжалования приговора, вынесенного Михаилу Ефремову, видятся г-ну Пашаеву весьма оптимистичными. Он полагает, что апелляционная инстанция уменьшит срок лишения свободы на год-полтора. А вот если дело дойдет до Верховного суда, то он и вовсе отменит приговор:
«Сколько там нарушений, вы себе не представляете», - пояснил Пашаев.
Но признал, что обжалование пройдет уже без его участия – действие их соглашения уже закончилось. И вновь указал на то, что все это время он работал с Ефремовым бесплатно.
Впрочем, отношения адвоката и его теперь уже бывшего клиента сохранились, если верить словам Эльмана Пашаева, «прекрасными». На пресс-конференции адвокат обещал, что будет рядом с Ефремовым «до последнего дня, пока его не освободят».
Ждать освобождения Михаила Ефремова придется почти восемь лет. Хотя, с учетом того, что в апелляционной инстанции дело будет рассматриваться без участия адвоката Пашаева, может, и меньше.
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