Пасечнику и Пушилину присвоили высшую степень ордена «За заслуги перед Отечеством»
Временно исполняющие обязанности главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин, а также почётный научный руководитель Российского федерального ядерного центра в Сарове Радий Илькаев и митрополит Ювеналий Поярков были удостоены высшей степени ордена "За заслуги перед Отечеством", сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении говорится, что церемонии вручения государственных наград состоится 20 декабря в Екатерининском зале Кремля, в ней примет участие президент России Владимир Путин.
«Высшими государственными наградами отмечена деятельность выдающихся россиян в области образования, науки, медицины и здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства, морского транспорта, а также ряда других сфер», - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что звание «Героя России» было присвоено старшему лейтенанту Степану Белову и майору Константину Широкову, а пяти россиянкам, родившим и воспитавшим 10 и более детей, присвоили звание «Мать героиня».
Ранее в Московской области состоялось вручение премии «Герои нашего времени», которая присуждается детям, совершившим героические поступки, сообщает RT.
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