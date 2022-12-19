Пасечнику и Пушилину присвоили высшую степень ордена «За заслуги перед Отечеством»

Временно исполняющие обязанности главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин, а также почётный научный руководитель Российского федерального ядерного центра в Сарове Радий Илькаев и митрополит Ювеналий Поярков были удостоены высшей степени ордена "За заслуги перед Отечеством", сообщает пресс-служба Кремля.

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В сообщении говорится, что церемонии вручения государственных наград состоится 20 декабря в Екатерининском зале Кремля, в ней примет участие президент России Владимир Путин.

«Высшими государственными наградами отмечена деятельность выдающихся россиян в области образования, науки, медицины и здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства, морского транспорта, а также ряда других сфер», - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что звание «Героя России» было присвоено старшему лейтенанту Степану Белову и майору Константину Широкову, а пяти россиянкам, родившим и воспитавшим 10 и более детей, присвоили звание «Мать героиня».

Ранее в Московской области состоялось вручение премии «Герои нашего времени», которая присуждается детям, совершившим героические поступки, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НаградаДНРЛНРДенис ПушилинВладимир Путин
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