Пару, отдавшую сына-младенца митингующим, хотят лишить родительских прав

Прокуратура российской столицы передала в суд заявление о лишении родительских прав супружеской пары, которая привела на несогласованный митинг в Москве 27 июля годовалого младенца. Об этом АГН «Москва» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Установлено, что в ходе массовой акции родители передали малолетнего ребенка другому человеку, что подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика. Как подчёркивают в прокуратуре, тем самым муж и жена, эксплуатируя его, допустили злоупотребление своими родительскими правами.

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Причём, отец мальчика не обладает правом голоса на выборах в Мосгордуму, уточняет RT. Дело в том, что он имеет только временную регистрацию в столице.

Как сообщает «ФедералПресс», Московская прокуратура инициировала проверки в связи с тем, что на несогласованных акциях в столице появились граждане, которые специально приводили с собой детей, чтобы ими прикрываться от сотрудников правоохранительных органов.

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ФОТО: РИА Новости//Евгений Одиноков
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