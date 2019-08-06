Пару, отдавшую сына-младенца митингующим, хотят лишить родительских прав
Прокуратура российской столицы передала в суд заявление о лишении родительских прав супружеской пары, которая привела на несогласованный митинг в Москве 27 июля годовалого младенца. Об этом АГН «Москва» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Установлено, что в ходе массовой акции родители передали малолетнего ребенка другому человеку, что подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика. Как подчёркивают в прокуратуре, тем самым муж и жена, эксплуатируя его, допустили злоупотребление своими родительскими правами.
Причём, отец мальчика не обладает правом голоса на выборах в Мосгордуму, уточняет RT. Дело в том, что он имеет только временную регистрацию в столице.
Как сообщает «ФедералПресс», Московская прокуратура инициировала проверки в связи с тем, что на несогласованных акциях в столице появились граждане, которые специально приводили с собой детей, чтобы ими прикрываться от сотрудников правоохранительных органов.
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