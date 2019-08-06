Пару, отдавшую сына-младенца митингующим, хотят лишить родительских прав

Прокуратура российской столицы передала в суд заявление о лишении родительских прав супружеской пары, которая привела на несогласованный митинг в Москве 27 июля годовалого младенца. Об этом АГН «Москва» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Установлено, что в ходе массовой акции родители передали малолетнего ребенка другому человеку, что подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика. Как подчёркивают в прокуратуре, тем самым муж и жена, эксплуатируя его, допустили злоупотребление своими родительскими правами.