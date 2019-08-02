В финансировании оппозиции обвинили западные спецслужбы
Глава комитета Совета Ассамблеи народов России по общественной дипломатии заявил, что западные спецслужбы активно работают с российскими детьми.
В Москве завтра, 3 августа, ожидается очередной несанкционированный властями митинг оппозиции. Власти заранее предупредили некоторых оппозиционных лидеров о недопустимости нарушения закона. В частности, предостережение прокуратура вынесла в отношении Любови Соболь.
Глава комитета Совета ассамблеи народов России по общественной дипломатии Кирилл Тумасов заявил, что за российской оппозицией, которая выводит людей на улицы, стоят западные спецслужбы.
«Работать надо не с причиной, а со следствием. Тут не оппозиция, тут явный след западных спецслужб и финансов. Оппозиции как таковой нет. Люди выполняют ту работу, которая им оплачена. Главное, что привлекают к этому всему наших детей. Дети этот слой, с которыми они сейчас очень плотно работают», - сказал он.
Ранее заместитель председателя научного совета ВЦИОМ Иосиф Дискин в эфире НСН заявил, что существует опасность того, что акция оппозиции может пересечься со стычками футбольных фанатов – завтра в столице должен состояться матч между «Динамо» и «Спартаком».
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