В финансировании оппозиции обвинили западные спецслужбы

В Москве завтра, 3 августа, ожидается очередной несанкционированный властями митинг оппозиции. Власти заранее предупредили некоторых оппозиционных лидеров о недопустимости нарушения закона. В частности, предостережение прокуратура вынесла в отношении Любови Соболь.

Глава комитета Совета ассамблеи народов России по общественной дипломатии Кирилл Тумасов заявил, что за российской оппозицией, которая выводит людей на улицы, стоят западные спецслужбы.

«Работать надо не с причиной, а со следствием. Тут не оппозиция, тут явный след западных спецслужб и финансов. Оппозиции как таковой нет. Люди выполняют ту работу, которая им оплачена. Главное, что привлекают к этому всему наших детей. Дети этот слой, с которыми они сейчас очень плотно работают», - сказал он.

Ранее заместитель председателя научного совета ВЦИОМ Иосиф Дискин в эфире НСН заявил, что существует опасность того, что акция оппозиции может пересечься со стычками футбольных фанатов – завтра в столице должен состояться матч между «Динамо» и «Спартаком».

