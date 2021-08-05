Партия Роста попросила ЦИК перенести выборы в Госдуму

Пассажиры самолета авиакомпании "Россия" вылетел из Челябинска в Москву резервным бортом В стационары Москвы поступила почти половина закупленной по контрактам жизненного цикла медтехники Названы наиболее часто эвакуируемые автомобили в Москве За последний месяц столичные специалисты проверили почти тысячу тонн арбузов На Москву надвигается ливень с грозой