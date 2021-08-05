Партия Роста попросила ЦИК перенести выборы в Госдуму
5 августа 202110:39
Партия Роста обратилась в ЦИК с просьбой перенести выборы в Госдуму на декабрь из-за ситуации с пандемией коронавируса, заявил заместитель председателя партии Сергей Демин.
Ранее стало известно, что в Кремле всерьез обсуждают возможность переноса выборов из-за третьей волны COVID-19.
На текущий момент выборы в Госдуму планируется провести с 17 по 19 сентября.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru