Партия Роста попросила ЦИК перенести выборы в Госдуму

Партия Роста обратилась в ЦИК с просьбой перенести выборы в Госдуму на декабрь из-за ситуации с пандемией коронавируса, заявил заместитель председателя партии Сергей Демин.

На выборах в Госдуму ЦИК РФ откроет 348 зарубежных участков

Ранее стало известно, что в Кремле всерьез обсуждают возможность переноса выборов из-за третьей волны COVID-19.

На текущий момент выборы в Госдуму планируется провести с 17 по 19 сентября.

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Фото: cikrf.ru
ТЕГИ:ГосдумаВыборыЦИК
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