Пародирующий Путина комик отказался быть его двойником
Комик и резидент Comedy Club Дмитрий Грачев, известный своим внешним сходством с президентом Владимиром Путиным, заявил в интервью с «Газетой.Ru», что сомневается в том, что у российского главы есть двойник.
«Мне кажется, что двойника у Владимира Владимировича нет. Конечно, слухи ходят разные, но никто достоверно не знает ответа на этот вопрос. Я тоже не являюсь его двойником, хотя меня иногда так называют», — заявил он.
Он также подчеркнул, что в случае, если ему из Кремля поступит предложение стать настоящим двойником Путина, он непременно ответит отказом. «Нет, от такого предложения я откажусь. Не хочу быть ничьим двойником. Как актер, я этот образ играю на сцене, вот и все», — резюмировал Грачев.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что ему поступали предложения прибегнуть к услугам двойника в целях безопасности, однако от этой идеи отказался.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Профильный комитет Госдумы одобрил дату голосования по Конституции
- В Кремле не опасаются за голосование по Конституции из-за коронавируса
- России предсказали рост инфляции после повышения налога на «грязный» транспорт
- Пародирующий Путина комик отказался быть его двойником
- Новые подробности задержания россиян в аэропорту Стамбула