Пародирующий Путина комик отказался быть его двойником

«Мне кажется, что двойника у Владимира Владимировича нет. Конечно, слухи ходят разные, но никто достоверно не знает ответа на этот вопрос. Я тоже не являюсь его двойником, хотя меня иногда так называют», — заявил он.

Он также подчеркнул, что в случае, если ему из Кремля поступит предложение стать настоящим двойником Путина, он непременно ответит отказом. «Нет, от такого предложения я откажусь. Не хочу быть ничьим двойником. Как актер, я этот образ играю на сцене, вот и все», — резюмировал Грачев.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что ему поступали предложения прибегнуть к услугам двойника в целях безопасности, однако от этой идеи отказался.

