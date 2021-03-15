Парламентская оппозиция предложила не платить наблюдателям

Парламентская оппозиция планирует привлечь наблюдателей для единого дня голосования (ЕГД) в 2021 году на безденежной основе. Такое решение связано с тем, что партиям не хватает денег для обеспечения своими наблюдателями всех избирательных участков во время голосования. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на представителей парламентских партий.

В «Справедливой России» отметили, что собираются привлечь на бесплатной основе членов молодежного крыла партии. В КПРФ также сообщили, что готовы оплатить наблюдателям только проезд и питание. По словам зампреда партии Юрия Афонина, КПРФ делает ставку на людей, которые работают по идеологическим причинам.