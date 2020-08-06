Неизвестные захватили офис Общественной наблюдательной комиссии в Москве
Офис Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) захвачен неизвестными в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответственного секретаря комиссии Алексея Мельникова.
По словам Мельникова, в офисе организации в Крапивенском переулке столицы находятся неизвестные люди, которые никого не пускают в здание.
Представитель организации отметил, что в офисе хранятся все обращения, поступающие в ОНК. Официальных заявлений от правоохранительных органов пока нет, отмечает агентство.
ОНК занимается контролем за соблюдением прав человека в местах лишения свободы.
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