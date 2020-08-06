Неизвестные захватили офис Общественной наблюдательной комиссии в Москве

Офис Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) захвачен неизвестными в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответственного секретаря комиссии Алексея Мельникова.

По словам Мельникова, в офисе организации в Крапивенском переулке столицы находятся неизвестные люди, которые никого не пускают в здание.

Представитель организации отметил, что в офисе хранятся все обращения, поступающие в ОНК. Официальных заявлений от правоохранительных органов пока нет, отмечает агентство.

ОНК занимается контролем за соблюдением прав человека в местах лишения свободы.



