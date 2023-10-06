Парламентарии предложили штрафовать на 20 млн рублей за утечку биометрии
Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова заявила, что парламентариями был разработан законопроект, предусматривающий многомиллионные штрафы за утечку биометрических персональных данных, сообщает ТАСС.
По словам сенатора, которая является одним из авторов документа, предлагается ввести для граждан штраф в размере от 400 тысяч до 500 тысяч рублей, для должностных лиц - от двух млн до трёх млн рублей, для юридических лиц - от 15 млн до 20 млн рублей.
«Концепция законопроекта правительством РФ поддержана, внесение в Госдуму ожидается в ближайшее время», - заключила Рукавишникова.
Ранее в Минцифры РФ заявили, что правительством была одобрена выплата компенсаций пострадавшим от утечки персональных данных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru