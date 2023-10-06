Парламентарии предложили штрафовать на 20 млн рублей за утечку биометрии

По словам сенатора, которая является одним из авторов документа, предлагается ввести для граждан штраф в размере от 400 тысяч до 500 тысяч рублей, для должностных лиц - от двух млн до трёх млн рублей, для юридических лиц - от 15 млн до 20 млн рублей.

«Концепция законопроекта правительством РФ поддержана, внесение в Госдуму ожидается в ближайшее время», - заключила Рукавишникова.

Ранее в Минцифры РФ заявили, что правительством была одобрена выплата компенсаций пострадавшим от утечки персональных данных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

