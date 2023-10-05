СМИ: веб-сайты НАТО подверглись хакерской атаке группировки SiegedSec

Среди взломанных сайтов - порталы образовательного ресурса, логистической сети, инвестиционного подразделения и другие. Всего в сеть было слито более 3 тысяч документов общим объёмом 7,81 ГБ.

В НАТО подтвердили факт атаки, заявив, что организация принимает все необходимые меры для устранения инцидента.

Члены группировки, взломавшей сайты, заявили, что сделали это из-за того, что государства, входящие в альянс, нарушают права человека.

Ранее, атаковавшие банки Чехии, хакеры требовали прекратить поддержку Украины, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

