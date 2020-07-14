Парламент Украины легализовал игорный бизнес в стране
Верховная рада Украины на заседании 14 июля приняла закон о легализации игорного бизнеса в стране, это решение поддержали 248 парламентариев. Об этом сообщает «Страна.ua».
Ранее власти Украины сообщили, что легализация игорного бизнеса даст дополнительно в бюджет более 400 миллионов долларов в год, а вывод из тени этой отрасли позволит ускорить рост ВВП до 1%.
Согласно новому закону, игровые учреждения могут размещаться только в отелях. Игровое оборудование должно быть сертифицировано по международным стандартам, организатором азартных игр может выступать исключительно юридическое лицо - резидент Украины. Также предлагается ввести обязательную верификацию игроков при приеме ставок и выплате выигрышей, регистрацию выигрышей в системе онлайн-мониторинга, которая контролируется налоговой службой.
По закону игроками могут выступать физические лица не моложе 21 года. Документ предлагает также создать реестр лиц, которым закрыт доступ к игорным заведениям. Осуществлять государственное регулирование будет специальная комиссия. За отсутствие лицензии на ведение игорного бизнеса предусмотрена уголовная ответственность от пяти до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Предполагается, что средства от игорного бизнеса пойдут на поддержку спорта, медицины и образования.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru